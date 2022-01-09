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- Bursa'da nefes kesen 'Eren' operasyonu kamerada
Bursa'da nefes kesen 'Eren' operasyonu kamerada
- İHA
- 09.01.2022 - 18:59
- Güncelleme : 09.01.2022 - 19:04
İstanbul'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine KOM ekipleri harekete geçti.
İnegöl’e giriş yapan kiralık 16 ADL 176 plakalı aracı takibe alan narkotik ekipleri, sürücüye dur ihtarında bulundu.
5 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUCU ÖNÜ KESİLDİ
Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Ekipler, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu aracı önünü keserek durdurdu.
Durdurulan araçtan yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli Serkan Y. (41), yakalanarak etkisiz hale getirildi.
ARAÇTA 5 KİLOGRAM METANFETAMİN BULUNDU
Araçta yapılan aramada bagajda poşetler içerisinde 5 kilogram metanfetamin ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alınırken, "Eren" ismi verilen operasyon saniye saniye havadan görüntülendi.
Zanlı çıkardığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'da nefes kesen 'Eren' operasyonu kamerada VİDEO