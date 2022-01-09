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    Bursa'da nefes kesen 'Eren' operasyonu kamerada

    Bursa'nın İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin nefes kesen operasyonunda piyasa değeri 500 bin lira olan 5 kilogram metanfetamin ele geçirildi.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 18:59
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 19:04
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    Bursa'da nefes kesen 'Eren' operasyonu kamerada

    İstanbul'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine KOM ekipleri harekete geçti.

    İnegöl’e giriş yapan kiralık 16 ADL 176 plakalı aracı takibe alan narkotik ekipleri, sürücüye dur ihtarında bulundu.

    5 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUCU ÖNÜ KESİLDİ

    Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Ekipler, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu aracı önünü keserek durdurdu.

    Durdurulan araçtan yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli Serkan Y. (41), yakalanarak etkisiz hale getirildi.

    ARAÇTA 5 KİLOGRAM METANFETAMİN BULUNDU

    Araçta yapılan aramada bagajda poşetler içerisinde 5 kilogram metanfetamin ele geçirildi.

    Zanlı gözaltına alınırken, "Eren" ismi verilen operasyon saniye saniye havadan görüntülendi.

    Zanlı çıkardığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa'da nefes kesen 'Eren' operasyonu kamerada VİDEO

    Bursa da nefes kesen Eren operasyonu kamerada #1

    Bursa da nefes kesen Eren operasyonu kamerada #2

    Bursa da nefes kesen Eren operasyonu kamerada #3

    Bursa da nefes kesen Eren operasyonu kamerada #4


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