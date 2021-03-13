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    Bursa'da nefes kesen kovalamacada böyle çarpıştı

    Bursa'da kısıtlamada devriye atan polis ekipleri otomobil sürücüsüne ' dur' ihtarında bulundu. Ekipleri dinlemeyen sürücü ara sokaklardan ters yönde süratlı giderek bir motosiklet sürücüsüne çarptı.
    • İHA
    • 13.03.2021 - 14:58
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 15:00
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    Bursa'da nefes kesen kovalamacada böyle çarpıştı

    Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle devriye atan polis ekipleri,16 RBP plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.

    Ekiplerin dur ihtarina uymayan araç sürücüsü süratle kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın sonunda araç Yıldırım ilçesi Yavuzselim mahallesine geçti.

    POLİSTEN KAÇTILAR, MOTOSİKLETLİYE ÇARPTILAR

    Ters şeritten ilerleyen araç ara sokaktan çıkan, Selim K., idaresindeki 16 SRH 86 plakalı motosiklete çarptı, motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenirken şüpheli araçtakiler oralı olmayıp kaçmaya devam etti.

    KOVALAMACA 10 KİLOMETRE SÜRDÜ

    Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından araç durduruldu.

    Bursa'da nefes kesen kovalamacada böyle çarpıştı VİDEO

    Bursa da nefes kesen kovalamacada böyle çarpıştı #1

    ARAÇTAN UYUŞTURUCU MADDE YAPIMINDA KULLANILAN MALZEME ÇIKTI

    Araçta bulunan sürücü Çağrı A., ve yanında oturan arkadaşı Mehmet Şirin Ö., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde ve yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

    Bursa da nefes kesen kovalamacada böyle çarpıştı #2

    Bursa da nefes kesen kovalamacada böyle çarpıştı #3

    Bursa da nefes kesen kovalamacada böyle çarpıştı #4

    Bursa da nefes kesen kovalamacada böyle çarpıştı #5

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