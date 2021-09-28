Bursa'da nişanlısından özür dilemek için vinç kiraladı

Nilüfer ilçesinde nişanlısının kalbini kıran bir damat, vinç kiraladı. Kiraladığı vinç ile nişanlısının balkonuna tırmanan damat, özür dileyip kadının gönlünü aldı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi’nde ikamet eden nişanlısının kalbini kıran bir genç, nişanlısının gönlünü alabilmek için farklı bir yönteme başvurdu.

Genç damat, kiraladığı vinç ile nişanlısının evinin önüne geldi.

ARKADAŞLARI MEŞALE YAKTI

Vinci apartmanın önüne çeken damat, nişanlısının oturduğu 3. kata vinç ile ulaştı.

Damadın arkadaşları da aşağıdan meşaleler yakarak romantik bir ortam oluşturdu.

KAMERAYA YANSIDI

Damadın hazırlıklarını ve çabasını gören kadının küskünlüğü kısa sürdü.

Damat kırdığı kalbi vinç üzerinde özür dileyerek tamir ederken, yaşanan anlar saniye saniye kameraya yansıdı.