Bursa'da nişanlısını öldüren sanığın cezasına indirim talebi

Düğünden bir gün önce nişanlısını döverek ölümüne sebep olan ve ömür boyu hapis cezası alan Yunus Emre Akar'ın avukatları, iyi hal indirimi uygulanmadığını gerekçe gösterip karara itiraz etti.

İki yıl önce Bursa Osmangazi'de yaşayan ve bir gün sonra düğünleri olan Songül Yalçın-Yunus Emre Akar çifti, takı meselesi yüzünden tartışma yaşadı.

Tartışma sırasında Akar, Yalçın'ı banyoya götürüp dövdü.

NİŞANLISINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Aldığı darbelerle yere düşen Yalçın'ın bayıldığını düşünen Akar, fatura ödemek için evden ayrıldı. Geri dönünce, nişanlısının banyoda hareketsiz yattığını gören Akar, sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler Yalçın'ı bilinci kapalı halde buldu. İlk müdahalesi yapılan Yalçın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yalçın'ın eve gelişi, Akar'ın evden ayrılması ve geri döndükten sonra kaçması, görüntülerde tespit edildi. Polis, Akar'ı, saklandığı arkadaşının evinde yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TOKAT ATIP PARMAĞIMI ISIRDI"

Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan Akar, savunmasında, "Olay günü Songül, gelinlik almamız için benim evime geldi. Ailesinden ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyordu, sinirliydi. Eve geldiğinde de elindeki çantayı çekyatın üzerine attı. Bu tür krizler yaşayınca evinde ve iş yerinde ağladığı oluyormuş. Yine ağladı. Ben de kendisini sakinleştirmeye çalıştım. Rahatlaması için dolaptaki eşyaları göstermeye çalıştım. Banyo kapısına doğru giderken dönerek bana tokat attı. Ben de elimi uzattığım için parmağımı ısırdı. O sırada elimden kurtuldu.

"BANYO ISLAK OLDUĞU İÇİN DÜŞTÜ, KAFASINI KLOZETE ÇARPTI"

Yıkandığı için ıslak olan banyoda düştü. Onu tutmak istesem de başaramadım, kafasını klozete vurdu. Sonra oturup, etrafa boş boş bakmaya başladı. Ben de sakinleşmesi için yalnız bırakarak dışarıya çıktım. Fatura yatırıp geldim. Songül'ü saçları dağınık vaziyette görünce korkup 112'yi aradım. Sağlık ekibiyle birlikte polis eve geldi. Songül'ün kafasını yere çarpmasından dolayı öldüğünü düşünüyorum. Songül'ü dövmedim ve öldürmedim. Nişanlılık dönemimizde de şiddet uygulamadım." dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Yalçın'ın ailesinin sanıktan şikayetçi olduğu yargılama sonrası mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Akar'ı, iyi hal indirimi uygulamaksızın 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

İYİ HAL İNDİRİMİ İSTENDİ, DOSYA YARGITAY'A GİTTİ

Sanık avukatları, müvekkiline iyi hal indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle, kararın bozulması için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) müracaat etti. BAM 1'inci Ceza Dairesi, yapılan duruşma sonrası yerel mahkemenin kararını onayınca, Akar'ın avukatı 2 Aralık tarihinde temyiz için dava dosyasını Yargıtay'a gönderdi.