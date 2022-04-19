Bursa'da oğluna alınan telefona el koyan babaya hapis

Eski karısının oğluna haberleşmek için aldığı cep telefonunu çocuğunu darbedip elinden aldığı öne sürülen baba hakkında, 'yağma' suçundan 11 yıl hapis cezası verildi.

Velayeti kendisinde olan çocuğunu darbedip, eski eşinin konuşmak için ona aldığı verdiği telefonuna el koyan Ersin Aybey (42), tutuksuz yargılandığı davada 'yağma' suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da yaşayan ve 2016 yılında evliliğini sonlandıran G.K., velayeti babası Ersin Aybey'de olan 10 yaşındaki oğluna rahat konuşabilmek için cep telefonu almıştı.

İddiaya göre baba Ersin Aybey oğlunu dövüp cep telefonuna el koyarken, durumu öğrenen anne G.K. ise suç duyurusunda bulundu.

Başka suçlardan tutuklandı

Bunun üzerine gözaltına alınan ve mahkemede suçlamaları reddeden Aybey, serbest bırakıldı. Aybey hakkında, daha sonra da Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Başkasını bir malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma', Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma' ve 'mala zarar verme' suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sürerken, Aybey başka suçtan tutuklanarak cezaevine kondu.

Hakim karşısına çıktı

Aybey, davanın karar duruşmasına SEGBİS aracılığı ile kaldığı cezaevinden katıldı, yine suçlamaları reddetti.

"Telefonu ben açınca küfretmeye başladı"

Eski eşinin velayet nedeniyle kendisine iftira attığını ileri süren Aybey, şunları söyledi:

"Suça konu olan telefonu ayrıldığım eşim, oğluma almıştı ve evde kullanıyorduk. Oğlumun olmadığı bir tarihte kendisi telefonla arayınca konuştuk. Konuşma sırasında eski eşim, 'Sen benim çocuğumun telefonunu nasıl açarsın' diyerek küfretti.

"Sinirlenip çöpe attım, oğlumu dövmedim"

Oğlumla görüşmeye gelince telefonunu alabileceğini söyledim. Daha sonra benden davacı olmuş. Ben de şikayete gittiğim sırada telefonu kırıp, çöpe attım. Oğluma fiziki müdahalede bulunmadım. Eski eşim oğlumu yönlendirerek velayeti alabilmek için, bu şekilde şikayetçi olmasını sağlıyor."





Anne şikayetini yineledi

Anne G.K. ise oğlu ile yüz yüze görüştüğünde babasının döverek elinden telefonu aldığını söylediğini belirtti. Oğlunun dövüldüğü ana tanık olmadığını dile getiren G.K. "Eski eşimden şikayetçiyim." dedi.

Telefonu kendi hattıyla kullandığı ortaya çıktı

DHA'nın haberine göre savcı, yağmalandığı iddia edilen telefonun olay sonrası bir süre sanık adına kayıtlı hat ile daha sonra da tanık Altan Sedat B. tarafından kullanıldığının belirlendiğini aktararak Aybey'in cezalandırılmasını talep etti.

11 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme heyeti de toplanan deliller ışığında Aybey'e 'yağma' suçundan 11 yıl hapis cezası verdi, iyi hal indirimi uygulamadı. Sanık Aybey, 'mala zarar vermek' suçundan ise beraat etti.