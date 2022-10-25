Bursa'da oğluna tokat adan arkadaşını öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı

Gemlik ilçesinde alkol aldığı arkadaşı oğluna tokat atınca gözü dönen Mustafa Tezcan, dehşet saçtı. Tezcan, arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra, "Kaç darbe vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 3 Ocak 2022 tarihinde kan donduran bir olay yaşandı.

Mustafa Tezcan, arkadaşı Taner Durgut ile evinde alkol almaya başladı. Bu sırada Taner Durgut, Tezcan'ın çocuğuna tokat atınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

Olay yerinde öldüğü belirlendi

Tezcan, mutfaktan aldığı bıçakla Durgut'u bıçakladı, ardından da polisi arayarak arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Adrese sevk edilen ekipler, Taner Durgut’un hayatını kaybettiği belirledi.

Katil tutuklandı

Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa Tezcan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında ‘Kasten adam öldürmek’ suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Mustafa Tezcan, Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

"Beraber alkol aldık"

Tezcan, Taner Durgut ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını ve aralarında herhangi bir anlaşmazlık olmadığını belirterek, “Olaydan önce iki gün boyunca gece saatlerinde evime geldi. Beraber alkol aldık.” dedi.

"Şuurumu kaybettiğim için kaç darbe vurduğumu hatırlamıyorum"

Durgut’un ‘kadınlarla dedikodusunu yaptığı’ gerekçesiyle kendisini ve oğlunu suçladığını, oğlu S.C. Tezcan’a (13) tokat attığını iddia eden Tezcan, “Sabaha kadar beni de yatırmayarak bu konuları tekrar söyleyip küfretmeye devam etti. En son, kadınlarla dedikodusunu yaptığım gerekçesiyle bıçağını çekti, oğlum arada kaldı. Oğlumu odadan çıkardım, maktul benimle boğuşmaya devam etti. Koluma bıçak darbesi vurunca üzerimde taşıdığım çakıyı çıkarıp vurmaya başladım. Şuurumu kaybettiğim için kaç darbe vurduğumu hatırlamıyorum.” diye konuştu.

"Benim yanımda öldü"

Olay sonrası, yaralı haldeyken Taner Durgut ile konuştuklarını ve birlikte ambulans çağırdıklarını söyleyen Mustafa Tezcan, “Ambulans gelene kadar maktul benim yanımda öldü. Ben de polisi arayarak teslim oldum. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, sanığın olay günü evde bulunan oğlu S.C.T.’nin tanık olarak dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.









