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    Bursa'da oğlunu kazada kaybeden baba, koronadan öldü

    Oğlunu trafik kazasıyla kaybettikten 28 gün sonra koronavirüse yakalanan baba, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 26.06.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 26.06.2021 - 17:42
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    Bursa'da oğlunu kazada kaybeden baba, koronadan öldü

    45 yaşındaki Ahmet Çobanoğlu, 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Önceki gün durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Ahmet Çobanoğlu, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Ahmet Çobanoğlu’nun 19 yaşındaki oğlu Samet Çobanoğlu da 27 Mayıs günü Bursa Caddesi Etibank yolunda kullandığı motosikletle kaza yapıp yaşamını yitirmişti.

    BUGÜN DEFNEDİLECEK

    Ahmet Çobanoğlu'nun cenazesi, bugün Lalaşahin Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

    Bursa da oğlunu kazada kaybeden baba, koronadan öldü #1

    Bursa da oğlunu kazada kaybeden baba, koronadan öldü #2

    Bursa da oğlunu kazada kaybeden baba, koronadan öldü #3

    Bursa da oğlunu kazada kaybeden baba, koronadan öldü #4

    Bursa da oğlunu kazada kaybeden baba, koronadan öldü #5

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