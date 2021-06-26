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- Bursa'da oğlunu kazada kaybeden baba, koronadan öldü
Bursa'da oğlunu kazada kaybeden baba, koronadan öldü
Oğlunu trafik kazasıyla kaybettikten 28 gün sonra koronavirüse yakalanan baba, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- DHA
- 26.06.2021 - 17:39
- Güncelleme : 26.06.2021 - 17:42
45 yaşındaki Ahmet Çobanoğlu, 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Önceki gün durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Ahmet Çobanoğlu, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ahmet Çobanoğlu’nun 19 yaşındaki oğlu Samet Çobanoğlu da 27 Mayıs günü Bursa Caddesi Etibank yolunda kullandığı motosikletle kaza yapıp yaşamını yitirmişti.
BUGÜN DEFNEDİLECEK
Ahmet Çobanoğlu'nun cenazesi, bugün Lalaşahin Mezarlığı'nda toprağa verilecek.