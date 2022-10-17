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    Bursa'da oğluyla tartışan kadın terastan düştü

    Teras katta anne-oğulun terasta tartıştığını gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, yaşlı kadını kaldırımda yatarken buldu.
    • 17.10.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 10:57
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    Bursa'da oğluyla tartışan kadın terastan düştü

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi 1'nci Bilgin Sokak'ta 3 katlı binanın teras katındaki dairede, 65 yaşındaki Sadiye Vatansever ile 47 yaşındaki oğlu Günay Vatansever arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesiyle sesleri duyan mahalleli, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, Sadiye Vatansever'i sokakta yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken gördü.

    Ekipler, olay yerine sağlık ekibi çağırdı.

    Annem terastan düştü dedi

    Günay Vatansever'in terastan düştüğünü iddia ettiği annesi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Gözyaşlarına hakim olamayan Günay Vatansever'in polise verdiği ilk ifadesinde, annesinin terastan nasıl düştüğünü görmediğini söylediği öğrenildi. Sadiye Vatansever'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    Bursa'da oğluyla tartışan kadın terastan düştü VİDEO

    Gözaltına alındı

    Gözaltına alınan Günay Vatansever, polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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