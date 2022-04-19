Bursa'da okuldan eşya çalan hırsız, satarken yakalanıp tutuklandı

Yıldırım ilçesinde kantin penceresinden okula giren hırsız, bilgisayar kasası, tablet çaldı. Ekiplerce aranan şahıs, malzemeleri satmaya giderken yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde demir korkuluklara tırmanıp meslek lisesinin bahçesine atlayan kişi, kantinin penceresini kırarak binaya girdi.

Buradan atölyelerin bulunduğu bölüme geçen şüpheli, eğitim için kullanılan bilgisayar kasası, tablet ve çok sayıda bilgisayar parçasını alarak kaçtı.

Çaldıklarını satarken yakaladı

Sabah gelen öğretmenler eşyaların çalındığını fark edip, polise bildirildi. İhbar üzerine gelen ekipler, hem okulda hem de çevrede bulunan güvenlik kameralarını izleyip şüphelinin S.D. olduğunu belirledi.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan S.D., Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından çaldığı malzemeleri satmaya giderken yakaladı.

Bursa'da okuldan eşya çalan hırsız kamerada VİDEO



Hırsız cezaevinde

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





