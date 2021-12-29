Bursa’da öldürdüğü komşusunun ailesinden özür diledi

Bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusunu öldüren zanlı, komşusunun ailesinden özür dileyerek, “Evimin bahçesinde esrar yetiştirmek istediği için istemeyerek öldürdüm" dedi.

Tuncay Tuncel (55), evlerinin arasında bulunan bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı çiftçilik yapan Nizamettin Güngörmüş’ü (55) tüfekle vurarak öldürdü.

Haziran ayında Bursa’nın Gemlik ilçesi Kumla Kanal boyu mevkisindeki cinayet, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Tuna Tuncel'in, kaçmaya çalışan Güngörmüş’e ateş ettiği, yere düştükten sonra da tüfeğin namlusuyla başına vurduğu görüldü.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Olay sonrası tutuklanan Tuncay Tuncel hakkında, ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Tuncel, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Tuncay Tuncel, cezaevinden, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, taraf avukatları ile öldürülen Nizamettin Güngörmüş'ün annesi Nurten Güngörmüş ve kardeşi Halide Aydın salonda hazır bulundu.

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“BAHÇEMDE ESRAR YETİŞTİRMEK İSTEDİ”

Mahkemede savunma yapan Tuncel, öldürdüğü Nizamettin Güngörmüş'ün ailesinden özür dileyip, “Maktul bahçemde, esrar yetiştirmek istedi. Bu sebeple aramızda kavga çıktı. Beni öldürmeye çalıştı. Ben de silahımı korkutmak için yere doğru ateş ettim ve öldü. Öldürme ve yaralama niyetiyle hareket etmedim. Çok üzgünüm, pişmanım.” dedi.

ANNE, EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Duruşmada ifade veren Nurten Güngörmüş, sanığın aralarında hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen tüfekle evlerinin bahçesine ateş ederek oğlunu öldürdüğünü belirterek, “Hakim Bey, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.” diye konuştu.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik evrakların beklenmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.