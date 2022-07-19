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    Bursa'da öldürülen Berivan’ın katiline 25 yıl ceza

    17 yaşındaki Berivan’ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede savunma yapan sanık, “Ben sol elimle kaşık dahi tutamam” dedi.
    • 19.07.2022 - 16:16
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    Bursa'da öldürülen Berivan’ın katiline 25 yıl ceza

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'ndeki evine 8 Mart 2015'te arkadaşlarını çağıran Berivan Yaprak Turga (17), Uğur A. ile tartışmaya başladı.

    Tartışma kavgaya dönüşünce tabancayla göğsünden vurularak yaralanan Turga, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, kolundan yaralanan Uğur A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

    ‘İntihara kalkıştı’ dedi

    İfadesinde, Turga'nın kendisine sinirlendiği için intihara kalkıştığını, elindeki tabancayı almaya çalışırken silahın ateş aldığını iddia eden Uğur A. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Yargılama sürecinde tahliye edilen sanık, aynı yıl "bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Bursa da öldürülen Berivan’ın katiline 25 yıl ceza #1

    Yeniden yargılama

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin başvurusu üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını bozarak sanığın "olası kastla adam öldürme" suçundan yeniden yargılanmasına karar verdi.

    Bugün Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü.

    Duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Uğur Arak (30), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

    Bursa da öldürülen Berivan’ın katiline 25 yıl ceza #2

    Üst hadden cezalandırılması talebi

    Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanığın, "18 yaşından küçük çocuğu olası kastla öldürmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

    Sanığın eylemini, kızgın olduğu maktule karşı kasten işlediğini öne süren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, indirim uygulanmaksızın üst hadden cezalandırılmasını istedi.

    “Ben sol elimle kaşık dahi tutamam”

    Sanık Uğur Arak, maktulün olayın öncesinde psikolojik sorunları olduğunu ileri sürerek, "Ona yardımcı olabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Suça konu eylemi, iddia edildiği şekilde gerçekleştirmedim. Bilirkişi raporu hatalıdır, ben sol elimle kaşık dahi tutamam. Elimde atış artığı da tespit edilmemiştir. Sevdiğim kadını kaybettim. Beraatimi talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

    Bursa da öldürülen Berivan’ın katiline 25 yıl ceza #3

    25 yıl hapis cezası aldı

    Sanığın maktulün ölümüne sebebiyet verdiğine dair net ve somut delil bulunmadığını dile getiren sanık avukatları da Uğur Arak'ın sol elini aktif kullanamadığını, bu nedenle cinayeti işleyemeyeceğini ve olası kast koşullarının oluşmadığını belirterek beraatini istedi.

    AA’nın haberine göre kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa, "18 yaşından küçük çocuğu olası kastla öldürmek" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.


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