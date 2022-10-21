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- Bursa'da ölen arkadaşını andığı yerde hayatını kaybetti
Bursa'da ölen arkadaşını andığı yerde hayatını kaybetti
- 21.10.2022 - 11:04
- Güncelleme : 21.10.2022 - 11:07
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 49 yaşındaki İlyas Kader'in, nisan ayında futbol turnuvasında hayatını kaybetmesi anısına futbol turnuva düzenlendi.
Turnuvada oluşturdukları takımda kaleci olarak oynayan belediye personeli Mimar Sinan Öztürk, karşılaşma sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.
Saha kenarında hazır bekleyen 112 Acil Sağlık personelinin ilk müdahalesini yaptığı Öztürk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öztürk hayatını kaybetti
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztürk, ameliyata alındı. Evli ve 2 çocuk babası Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Mimar Sinan Öztürk'ün ölümü, ailesini, çalışma arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.
Fatih Camii'nde defnedildi
DHA'nın haberine göre, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın da katıldığı tören sonrası Sinan Öztürk'ün cenazesi, Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından Hamitler Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.