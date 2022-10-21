Bursa'da ölen arkadaşını andığı yerde hayatını kaybetti

Yıldırım'da futbol turnuvasında hayatını kaybeden arkadaşı anısına düzenlenen turnuvada kaleci olarak oynayan Öztürk, yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 49 yaşındaki İlyas Kader'in, nisan ayında futbol turnuvasında hayatını kaybetmesi anısına futbol turnuva düzenlendi.

Turnuvada oluşturdukları takımda kaleci olarak oynayan belediye personeli Mimar Sinan Öztürk, karşılaşma sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Saha kenarında hazır bekleyen 112 Acil Sağlık personelinin ilk müdahalesini yaptığı Öztürk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öztürk hayatını kaybetti

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztürk, ameliyata alındı. Evli ve 2 çocuk babası Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mimar Sinan Öztürk'ün ölümü, ailesini, çalışma arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Fatih Camii'nde defnedildi

DHA'nın haberine göre, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın da katıldığı tören sonrası Sinan Öztürk'ün cenazesi, Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından Hamitler Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.