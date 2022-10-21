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- Bursa'da ölümden dönen şahsın rahat tavırları pes dedirtti
Bursa'da ölümden dönen şahsın rahat tavırları pes dedirtti
- 21.10.2022 - 12:30
- Güncelleme : 21.10.2022 - 12:53
Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile kafa kafaya çarpışarak ölümden dönen bir genç, görenleri şoke etti.
16 yaşındaki Ceyhun Y. yönetimindeki motosiklet, cadde üzerinden aniden manevra yapan 65 yaşındaki İbrahim Ç. idaresindeki minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü sürüklenerek park halindeki araca çarparak durabildi.
Yaralı selfie yaptı
Kaza sonucu Ceyhun Y. yaralandı. Kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün, yerde yatarken kendisine yardımcı olan genç ile "beraber çekilelim" diyerek selfie yapması dikkat çekti.
Bursa'da minibüsle motosikletin çarpıştığı kaza VİDEO
Motosiklet sürücüsünün sağlık durumu iyi
Kaskının koruduğu yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sosyal medyadan paylaştı
Kazada yaralanarak selfie yapan Ceyhun Y., kazanın ardından telefonuyla çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
O anlar kayıt altına alındı
İHA'nın haberine göre, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.