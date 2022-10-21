Bursa'da ölümden dönen şahsın rahat tavırları pes dedirtti

İnegöl'de minibüsle çarpışarak yaralanan motosiklet sürücüsü genç, kaza anında selfie yaptığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile kafa kafaya çarpışarak ölümden dönen bir genç, görenleri şoke etti.

16 yaşındaki Ceyhun Y. yönetimindeki motosiklet, cadde üzerinden aniden manevra yapan 65 yaşındaki İbrahim Ç. idaresindeki minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü sürüklenerek park halindeki araca çarparak durabildi.

Yaralı selfie yaptı

Kaza sonucu Ceyhun Y. yaralandı. Kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün, yerde yatarken kendisine yardımcı olan genç ile "beraber çekilelim" diyerek selfie yapması dikkat çekti.

Bursa'da minibüsle motosikletin çarpıştığı kaza VİDEO

Motosiklet sürücüsünün sağlık durumu iyi

Kaskının koruduğu yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sosyal medyadan paylaştı

Kazada yaralanarak selfie yapan Ceyhun Y., kazanın ardından telefonuyla çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

O anlar kayıt altına alındı

İHA'nın haberine göre, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.