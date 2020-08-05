Yol kenarında servis bekleyen vatandaş, üzerine doğru gelen minibüsü fark edip son anda kendini yola atarak kurtulmayı başardı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Sırameşeler Mahallesi'nde, işe gitmek için servis aracını bekleyen bir kişi, bir minibüsün hızla üzerine geldiğini fark ederek, kendisini yola attı.

SANİYELERLE KURTULDU

Kimliği öğrenilemeyen kişi, trafikte ilerleyen araçların arasında kalıp ölümden dönerken, minibüs kaldırıma çıkarak tabela ile bariyere çarptı. Kaza yapan minibüsün sürücüsü, aracından inerek yerde yatan adamın yanına geldi.

O anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa'da ölümden saniyelerle kurtulan işçi kamerada ViDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan vatandaş, olay yerindeki tedavisinin ardından tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.