Bursa'da ön tekerini kaldırmak istediği motosikleti devirdi: Kaza anı kamerada

- Bursa İnegöl'de motosikletinin ön tekerini kaldırmak isteyen bir sürücü, dengesini kaybedip devrildi.
- Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
- Kaza anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücü, seyir halindeyken motosikletinin ön tekerini kaldırmaya çalıştı.
Sürücü, dengesini kaybederek motosiklet ile beraber devrildi.
KAZAYI ŞANS ESERİ UFAK SIYRIKLARLA ATLATTI
Devrilmenin etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savruldu.
Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan iki kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı.
KAZA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Kaza anı ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.
Görüntülerde, motosikletin ön tekerleğini kaldırmaya çalıştığı sırada devrilmesi ve iki kişinin yola savrulması yer aldı.