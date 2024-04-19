Bursa'da "Onu öldürmek kaderimdi" diyerek cinayet işleyen şahsa müebbet Ev sahibi Ümit Er'i öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Metin Aydın, "Tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA

Cinayet, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde 3 Ekim 2023 tarihinde meydana geldi.

Arkadaşları ile kahvehanede oturan Ümit Er'e, kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş etti.

Göğsünden vurulan Er, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, görgü tanıklarının ifadesi ve kamera görüntülerini inceleyen polis, Er'in kiracısı Metin Aydın'ı şüpheli olarak gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan Aydın tutuklandı.

"Onu öldürmek benim kaderimdi"

Savcılık soruşturması sonrası hakkında Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Metin Aydın, suçunu itiraf etti.

İfadesinde, ev sahibi olan Ümit Er'in 1400 lira olan kirasını 6 bin liraya çıkarttığını söyleyen tutuklu sanık Aydın, "Maddi durumum iyi değildi. Kızım okuyordu, geçim sıkıntısı çekiyordum. Kendilerinden yüzde 25 zam yapmasını istedim. Kabul etmeyip, kardeşi ile bana tehditler yağdırarak, evden çıkmamı istedi.

Bana sürekli psikolojik baskı uyguluyorlardı. Olay günü kahvaltı yapmak için kahveye gittim. Ümit Er ile karşılaşınca tartıştık. Ben de elimi kana buladım. Onu öldürmek benim kaderimdi. Allah'tan af, sizden merhamet istiyorum." dedi.

"Sorun kira değildi"

Duruşmada ifade veren Ümit Er'in avukatı ve yakınları, sanığın yalan söylediğini belirterek, "Sorun kira meselesi değildi. Kendisi, eşini ve çocuklarını sürekli dövüyor, gürültü yapıyordu. Çıkmasını istedik. Buna sinirlenip, eşimi öldürdü." diye konuştu.

Müebbet verildi

Davanın karar duruşması görüldü. Son sözü sorulan Aydın, "Bazen olaylar irademiz dışında gerçekleşiyor. Pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Metin Aydın'a oy birliğiyle, 'Tasarlayarak kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca, tutuklu sanığı 'Ruhsatsız silah taşımak' suçundan 2 yıl hapis ve 4 bin lira para cezasına çarptırdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)