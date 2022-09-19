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    Bursa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

    İznik'teki ormanlık alanın alev almasıyla ekipler harekete geçti. Yangına havadan destek veren helikopter, İznik Gölü'nden defalarca su taşıdı.
    • 19.09.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 17:20
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    Bursa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

    Bursa'da ormanlık alan alevlere teslim oldu.

    İznik ilçesinde saat 15.30 sularında başlayan yangın, vatandaşların dikkati sonucu ihbar edildi.

    Nedeni bilinmeyen şekilde başlayan yangına, ekipler müdahale etti.

    Yangına havadan destek

    Kısa süre sonra ekiplerin, karadan ve havanda müdahalesi başladı.

    Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Belediyesi ekipleri alevlere müdahale ederken, havadan bir helikopter de çalışmalara başladı.

    Bursa da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor #1

    Helikopter, gölden su taşıdı

    Yakındaki İznik Gölü'nden sürekli su alan orman helikopteri defalarca sorti yaptı.

    Yangının kısa süre içinde kontrol altına alınması bekleniyor.

    Bursa da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor #2

    Bursa da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor #3


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