DHA
Bursa'nın Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı G.H., Kayhan Mahallesi Muhtarı Ç.K., Halitpaşa Mahallesi Muhtarı A.A., Karacaali Mahallesi Muhtarı G.N. ile Orhaniye Mahallesi Muhtarı A.K., Narlı Mahallesi'ndeki ormanda tabancalarıyla atış talimi yaptı.
O anlar cep telefonu ile kaydedilip sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
İFADEYE ÇAĞRILDILAR
Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine 2'si kadın 5 muhtar paylaşımlarını silerken jandarma ekipleri tarafından ifadeye çağrılan muhtarların ruhsatlı silahlarının kontrollerinin yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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