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    Bursa'da ortalığa yayılan kötü kokunun nedeni ceset çıktı

    Mahallelinin kötü koku yayıldığı için polise ihbarda bulunduğu evden ceset çıktı.
    • DHA
    • 03.07.2020 - 09:03
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    Bursa'da ortalığa yayılan kötü kokunun nedeni ceset çıktı #1

     

    Bursa Osmangazi'nin Küplüpınar Mahallesi Güven Sokak'ta bir evden kötü kokular gelmeye başladı.

    Evden gelen kötü kokulardan rahatsızlık duyan mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu.

    ÇÜRÜMÜŞ CESETLE KARŞILAŞTILAR

    Verilen adrese gelen polis ekipleri, savcılıktan izin alarak, itfaiye yardımıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Polis, evde Orhan Ataş'ın çürümüş cesediyle karşılaştı.

    OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

    Uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşayan Ataş’ın cesedi yatağının altında kanlar içinde bulunurken kesin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Polis, Orhan Ataş'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa'da ortalığa yayılan kötü kokunun nedeni ceset çıktı #2

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