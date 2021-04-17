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    Bursa'da otobana çıkan at, dört nala koştu

    Yola çıkan atın araçlarla yarışmaya kalkması trafiği tehlikeye sokarken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 17.04.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 11:21
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    Bursa'da otobana çıkan at, dört nala koştu

    Bursa'nın Yunuseli Bulvarında başıboş kalan bir at, otobana çıkarak trafiğe karıştı.

    Atın üzerinde eğerinin olması yakın çevre yolundaki at çiftliklerinden kaçmış olabileceğini akıllara getirdi.

    ADETA ARAÇLARLA YARIŞTI

    Sağ şeritte hızlı şekilde ilerleyen, bazı zamanlarda orta şeride geçerek trafiği tehlikeye düşüren at, sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

    Dört nala ilerlemesinin ardından yavaşlayarak gözden kaybolan atın o anları, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bursa'da otobana çıkan at, dört nala koştu VİDEO

    Bursa da otobana çıkan at, dört nala koştu #1

    Bursa da otobana çıkan at, dört nala koştu #2

    Bursa da otobana çıkan at, dört nala koştu #3

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