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- Bursa'da, otobanda tehlike saçan motorlu maganda
Bursa'da, otobanda tehlike saçan motorlu maganda
Bursa’da bir sürücü, motosikletini yatarak kullanıp otobanda 130 kilometre hızla adeta ölüme meydan okudu. O anlar diğer araçlardaki vatandaşlar tarafından görüntülendi
- İHA
- 11.03.2021 - 12:12
- Güncelleme : 11.03.2021 - 12:27
Türkiye'de her yıl, trafik kazalarında binlerce kişi hayatını kaybetse de yollarda insan hayatını tehlikeye atan sorumsuzlukların ardı arkası kesilmiyor.
YATARAK 130 KM HIZ YAPTI
Bursa-İzmir Otobanı Mudanya girişi yakınlarında kimliği bilinmeyen sürücü, motosikletinin üzerine yatarak 130 kilometre hız yaptı.
DİĞER SÜRÜCÜLER GÖRÜNTÜLEDİ
Sürücünün hiçbir güvenlik önlemi almaması şaşkınlığa neden olurken, plakasız motosiklet sürücüsünün o anları diğer araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
POLİS PEŞİNDE
Motosiklet sürücüsü görüntülendiğini fark etse de hızla yoluna devam etti.
Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.
Bursa'da, otobanda tehlike saçan motorlu maganda ViDEO