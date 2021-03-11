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Bursa'da, otobanda tehlike saçan motorlu maganda

Bursa'da, otobanda tehlike saçan motorlu maganda

Bursa’da bir sürücü, motosikletini yatarak kullanıp otobanda 130 kilometre hızla adeta ölüme meydan okudu. O anlar diğer araçlardaki vatandaşlar tarafından görüntülendi