Bursa'da otobüs bekleyen genç kızın cep telefonunu çaldılar

Duraktaki yolcuyu hedef alarak perdeleme yöntemi ile hırsızlık yapan ve polis ekiplerince yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Etibank Caddesi’ndeki durakta otobüs bekleyen 19 yaşındaki M.K., iki hırsızın hedefi oldu.

M.K.'nin arkasından yaklaşan hırsızlar, perdeleme yöntemi ile cep telefonu çalarak, olay yerinden uzaklaştı.

Otobüse bindikten sonra telefonunun olmadığını fark eden M.K. ise durumu polise bildirdi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler, telefonu çalan kişinin N.H. (29) ve yanındaki arkadaşı olduğunu tespit etti.

YAKALANDI

Ekipler N.H.’yi evine gireceği sırada yakalayarak gözaltına aldı. M.K.’ye ait telefonun üzerinde ele geçirildiği N.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

N.H. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.