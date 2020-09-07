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    Bursa'da otobüs, minibüse çarptı: 9 yaralı

    Halk otobüsünün minibüse arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 07.09.2020 - 12:29
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    Bursa'da otobüs, minibüse çarptı: 9 yaralı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde B.S.'nin kullandığı 16 JJK 15 plakalı halk otobüsü, İbrahim Danış yönetimindeki 16 M 1444 plakalı minibüse arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, bariyerlere çarparak durabildi.

    9 YARALI

    Kazada otobüs ve minibüste bulunan 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 7 yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaza yerinde ayakta tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

    Araçlar çekiciyle kaldırılırken, kaza nedeniyle kirlenen yol ise belediye ekiplerince temizlendi.

    Bursa'da otobüs, minibüse çarptı: 9 yaralı

    Bursa da otobüs, minibüse çarptı: 9 yaralı #1

    Bursa da otobüs, minibüse çarptı: 9 yaralı #2

    Bursa da otobüs, minibüse çarptı: 9 yaralı #3

    Bursa da otobüs, minibüse çarptı: 9 yaralı #4

    Bursa da otobüs, minibüse çarptı: 9 yaralı #5

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