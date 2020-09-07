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- Bursa'da otobüs, minibüse çarptı: 9 yaralı
Bursa'da otobüs, minibüse çarptı: 9 yaralı
Halk otobüsünün minibüse arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
- DHA
- 07.09.2020 - 12:29
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde B.S.'nin kullandığı 16 JJK 15 plakalı halk otobüsü, İbrahim Danış yönetimindeki 16 M 1444 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, bariyerlere çarparak durabildi.
9 YARALI
Kazada otobüs ve minibüste bulunan 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 7 yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaza yerinde ayakta tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Araçlar çekiciyle kaldırılırken, kaza nedeniyle kirlenen yol ise belediye ekiplerince temizlendi.
Bursa'da otobüs, minibüse çarptı: 9 yaralı