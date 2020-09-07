Halk otobüsünün minibüse arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde B.S.'nin kullandığı 16 JJK 15 plakalı halk otobüsü, İbrahim Danış yönetimindeki 16 M 1444 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, bariyerlere çarparak durabildi.

9 YARALI

Kazada otobüs ve minibüste bulunan 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 7 yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaza yerinde ayakta tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Araçlar çekiciyle kaldırılırken, kaza nedeniyle kirlenen yol ise belediye ekiplerince temizlendi.

Bursa'da otobüs, minibüse çarptı: 9 yaralı