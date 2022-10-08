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- Bursa'da otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Bursa'da otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
- 08.10.2022 - 14:02
- Güncelleme : 08.10.2022 - 14:17
Yolcu otobüsünde şoförden can kurtaran hareket....
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
Seyir halinde ilerleyen araçtaki Suriye uyruklu 15 yaşındaki Yaser Homs, "Göğsüm ağrıyor" diyerek yardım istedi.
Yolcuları indirdi
Olaya duyarsız kalmayan şoför Selahattin Bila, diğer yolcuları araçtan indirerek gaza bastı.
Yolcular arasındaki bir kadın, genç çocuğun yanında durarak müdahalede bulundu.
Jandarma yardım etti
Bu sırada Bila, jandarma komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Ekipler araçlarıyla öncülük yaparak otobüsün güvenli şekilde acil servise ulaşmasını sağladı.
Bursa'da otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi VİDEO
Kalp ritminin azaldığı belirlendi
Hastaneye ulaşan şoför, genci kucaklayarak acil servise götürdü.
Acil serviste tetkik yapılan gencin, kalp ritimlerinin azaldığı tespit edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda iyileşen öğrenci taburcu edildi.
O anlar kamerada
İHA'nın aktarımına göre; o anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.