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    Bursa'da otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

    Aracında genç çocuğun fenalaştığını fark eden sürücü, yolcuları indirerek hastane yoluna girdi. Duyarlı şoförün fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirme çabası kameralara yansıdı.
    • 08.10.2022 - 14:02
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 14:17
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    Bursa'da otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

    Yolcu otobüsünde şoförden can kurtaran hareket....

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

    Seyir halinde ilerleyen araçtaki Suriye uyruklu 15 yaşındaki Yaser Homs, "Göğsüm ağrıyor" diyerek yardım istedi.

    Yolcuları indirdi

    Olaya duyarsız kalmayan şoför Selahattin Bila, diğer yolcuları araçtan indirerek gaza bastı.

    Yolcular arasındaki bir kadın, genç çocuğun yanında durarak müdahalede bulundu.

    Bursa da otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi #1

    Jandarma yardım etti

    Bu sırada Bila, jandarma komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Ekipler araçlarıyla öncülük yaparak otobüsün güvenli şekilde acil servise ulaşmasını sağladı.

    Bursa'da otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi VİDEO

    Bursa da otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi #2

    Kalp ritminin azaldığı belirlendi

    Hastaneye ulaşan şoför, genci kucaklayarak acil servise götürdü.

    Acil serviste tetkik yapılan gencin, kalp ritimlerinin azaldığı tespit edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda iyileşen öğrenci taburcu edildi.

    Bursa da otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi #3

    O anlar kamerada

    İHA'nın aktarımına göre; o anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Bursa da otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi #4


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