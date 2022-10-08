Aracında genç çocuğun fenalaştığını fark eden sürücü, yolcuları indirerek hastane yoluna girdi. Duyarlı şoförün fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirme çabası kameralara yansıdı.

Yolcu otobüsünde şoförden can kurtaran hareket....

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Seyir halinde ilerleyen araçtaki Suriye uyruklu 15 yaşındaki Yaser Homs, "Göğsüm ağrıyor" diyerek yardım istedi.

Yolcuları indirdi

Olaya duyarsız kalmayan şoför Selahattin Bila, diğer yolcuları araçtan indirerek gaza bastı.

Yolcular arasındaki bir kadın, genç çocuğun yanında durarak müdahalede bulundu.

Jandarma yardım etti

Bu sırada Bila, jandarma komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Ekipler araçlarıyla öncülük yaparak otobüsün güvenli şekilde acil servise ulaşmasını sağladı.

Bursa'da otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi VİDEO



Kalp ritminin azaldığı belirlendi

Hastaneye ulaşan şoför, genci kucaklayarak acil servise götürdü.

Acil serviste tetkik yapılan gencin, kalp ritimlerinin azaldığı tespit edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda iyileşen öğrenci taburcu edildi.

O anlar kamerada

İHA'nın aktarımına göre; o anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.