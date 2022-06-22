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    Bursa’da otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

    İnegöl ilçesinde halk otobüsü şoförü Sebahattin Berberoğlu, seyir halindeyken rahatsızlanan yolcuyu güzergahının dışına çıkarak, hastaneye ulaştırdı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.
    • 22.06.2022 - 19:13
    • Güncelleme : 22.06.2022 - 19:27
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    Bursa’da otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl-Mesudiye Mahallesi seferini yapan belediye otobüsünde yolculuk yapan 75 yaşındaki Necmettin Turan tansiyon düşmesine bağlı olarak fenalaştı.

    Turan'ın baygınlık geçirdiğini fark eden yolcular yardım etmeye çalışırken, şoför Sebahattin Berberoğlu ise güzergahının dışına çıkarak yolcuyu İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü.

    Sağlık durumu iyi

    Diğer yolcuların yardımıyla sedyeye konularak acil servise taşınan turan tedaviye alındı.Turan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Görüntülerde otobüsün arkasındaki koltukta oturan Necmettin Turan'ın fenalaştığı, diğer yolcuların da ona müdahale ettiği görülüyor. Kısa süre sonra baygınlık geçiren adamı, düşmekten yolcuların kurtardığı görüldü.

    Bursa’da otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

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    Bursa’da otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi #2

    Bursa’da otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi #3

    Bursa’da otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi #4

    Bursa’da otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi #5


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