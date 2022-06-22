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- Bursa’da otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Bursa’da otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
- 22.06.2022 - 19:13
- Güncelleme : 22.06.2022 - 19:27
Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl-Mesudiye Mahallesi seferini yapan belediye otobüsünde yolculuk yapan 75 yaşındaki Necmettin Turan tansiyon düşmesine bağlı olarak fenalaştı.
Turan'ın baygınlık geçirdiğini fark eden yolcular yardım etmeye çalışırken, şoför Sebahattin Berberoğlu ise güzergahının dışına çıkarak yolcuyu İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Sağlık durumu iyi
Diğer yolcuların yardımıyla sedyeye konularak acil servise taşınan turan tedaviye alındı.Turan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Görüntülerde otobüsün arkasındaki koltukta oturan Necmettin Turan'ın fenalaştığı, diğer yolcuların da ona müdahale ettiği görülüyor. Kısa süre sonra baygınlık geçiren adamı, düşmekten yolcuların kurtardığı görüldü.
Bursa’da otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi