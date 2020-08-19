Otobüse binen ve maskesini gerektiği gibi takmayan bir yolcu, kendisini uyaran şoföre seyir halindeyken yumruk attı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Bulvarı’nda, Gökdere istikametine seyir halinde olan İ.A. isimli otobüs şoförü, 16 BOD 22 plakalı otobüsle özel bir hastane önünde durağa yanaştı.

O sırada maskesi çenesinde takılı olarak otobüse binen S.Ö., şoför tarafından uyarıldı.

ŞOFÖRÜ YUMRUKLADI

Maske uyarısının ardından S.Ö. ile sürücü arasında tartışma çıktı.

İkili arasındaki tartışma otobüsün hareket etmesinin ardından da bir süre devam ederken S.Ö., seyir halindeki otobüs şoförü İ.A.’ya yumruk atarak saldırmaya başladı.

Yumruğun etkisiyle ne olduğunu anlamayan İ.A., frene basarak otobüsü durdurdu. Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesinin ardından kavga son bulurken, şoför İ.A. otobüsü yol kenarına alarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bursa'da otobüs şoförü ve yolcu arasında maske kavgası ViDEO

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.A.’yı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri S.Ö.' yü gözaltına aldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"SİNİRLENDİM VE YUMRUK ATTIM"

Saldırgan S.Ö. de, "Otobüse bindiğimde maskem çenemdeydi. Şoför beni maske konusunda uyardı. Uyarısına uyarak maskemi taktım ancak aramızda yine tartışma çıktı. Tartışma yaşanırken ben de sinirlendim ve yumruk attım.” diyerek kendisini savundu.