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    Bursa'da otobüs şoförüne silah çeken 2 şüpheli yakalandı

    Halk otobüsü şoförüne 'yol vermedi' gerekçesiyle silah gösterip şiddet uygulayan 2 kişi, gözaltına alındı.
    • AA
    • 19.10.2020 - 08:56
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    Bursa'da otobüs şoförüne silah çeken 2 şüpheli yakalandı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi’nde, plakası ve kimliği bilinmeyen otomobil ve otobüs sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşanmıştı.

    DARBEDİP SİLAH ÇEKTİLER

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken araçlarından inen 2 kişi, otobüs sürücüsüne yumruk ve tekmelerle saldırmış, daha sonra silahla otobüs şoförünün üzerine yürümüştü.

    Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona ermiş, taraflar araçlarına binerek bölgeden uzaklaşmıştı.

    Bursa'da yol verme kavgasında tabancayla sürücünün üstüne yürüdü

    SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

    Yaşanan olayın ardından harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan araştırmalar ve civardaki iş yeri güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesi sonucu şüphelileri yakaladı.

    Bursa da otobüs şoförüne silah çeken 2 şüpheli yakalandı #1

    İFADE VERDİLER

    Gözaltına alınan şüphelilerden R.K verdiği ifadede, görüntülerdeki şahsın kendisinin olduğunu, olay esnasında otobüsün otomobiline arkadan hafif çarpması sonucu otobüs şoförüyle tartıştıklarını, yanındaki arkadaşı A.A'nın da müdahil olduğunu söyledi.

    Şüpheli R.K, olayda kullandığı kurusıkı tabancayı da ekiplere teslim etti.

    Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor.

    Bursa da otobüs şoförüne silah çeken 2 şüpheli yakalandı #2

    Bursa da otobüs şoförüne silah çeken 2 şüpheli yakalandı #3

    Bursa da otobüs şoförüne silah çeken 2 şüpheli yakalandı #4

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