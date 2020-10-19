Bursa'da otobüs şoförüne silah çeken 2 şüpheli yakalandı

Halk otobüsü şoförüne 'yol vermedi' gerekçesiyle silah gösterip şiddet uygulayan 2 kişi, gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi’nde, plakası ve kimliği bilinmeyen otomobil ve otobüs sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşanmıştı.

DARBEDİP SİLAH ÇEKTİLER

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken araçlarından inen 2 kişi, otobüs sürücüsüne yumruk ve tekmelerle saldırmış, daha sonra silahla otobüs şoförünün üzerine yürümüştü.

Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona ermiş, taraflar araçlarına binerek bölgeden uzaklaşmıştı.

Bursa'da yol verme kavgasında tabancayla sürücünün üstüne yürüdü

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan araştırmalar ve civardaki iş yeri güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesi sonucu şüphelileri yakaladı.

İFADE VERDİLER

Gözaltına alınan şüphelilerden R.K verdiği ifadede, görüntülerdeki şahsın kendisinin olduğunu, olay esnasında otobüsün otomobiline arkadan hafif çarpması sonucu otobüs şoförüyle tartıştıklarını, yanındaki arkadaşı A.A'nın da müdahil olduğunu söyledi.

Şüpheli R.K, olayda kullandığı kurusıkı tabancayı da ekiplere teslim etti.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor.