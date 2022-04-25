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    Bursa'da otobüs şoförünün ani freni, kadını iş hayatından etti

    Osmangazi ilçesinde halk otobüsüne binen kadın, şoförün ani freniyle düşerek kolunu kırdı. Ciddi şekilde yaralanan kadın, kırıkları nedeniyle işini kaybetti.
    • 25.04.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 14:03
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    Bursa'da otobüs şoförünün ani freni, kadını iş hayatından etti

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, otobüs şoförünün ani freninin cezasını kadın yolcu çekti.

    Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi üzerinde, Nurşen Vatansever (47), eve dönmek için Fırat K. (42) idaresindeki 16 M 00068 plakalı özel halk otobüsüne bindi.

    Nurşen Vatansever, yanında oturan yolcuya yol vermek istediği sırada Fırat K. aniden frene bastı.

    Kadın yolcu kolunu ve bileğini kırdı

    Frenin etkisiyle savrulan Vatansever, otobüsün içerisinde yere düşerken, düşmenin etkisiyle sol kolu ve bileği kırıldı.

    Acı içerisinde kıvranan Vatansever için ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.  Vatansever, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Yaralı kadınının durumu ciddi

    Kolu alçıya alınan Vatansever'in doktor raporunda, basit tıbbi müdahaleyle giderilmeyecek ve hayati fonksiyonlarını orta derecede etkileyecek nitelikte yaralandığı ifade edildi.

    Bursa da otobüs şoförünün ani freni, kadını iş hayatından etti #1

    Kolundaki kırık nedeniyle iş bulamadı

    Çalıştığı iş yerinden ayrılan ve sonraki süreçte girdiği birkaç iş yerinde de kolundaki ağrılar nedeniyle çalışamayan Vatansever, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

    Otobüs şoförünün ehliyetine 3 ay el konuldu

    Bursa 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak’ suçlamasıyla dava açılan tutuksuz sanık Fırat K.’nin, ehliyetine yargılama sürecinde 3 ay boyunca el konuldu. Fırat K. ayrıca 3 bin 360 TL de para cezasına çarptırıldı.

    Bursa da otobüs şoförünün ani freni, kadını iş hayatından etti #2

    "Bu kaza nedeniyle işini kaybetti"

    Nurşen Vatansever’in avukatı Batuhan Arısoy, maddi ve manevi tazminat davalarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

    "Savcılık tarafından alınan bilirkişi raporunda şoför, hızını yol ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara göre ayarlamadığından dolayı tam kusurlu bulunuyor. Çalışma yaşında olan müvekkilim, ortopedi servisinde yatış yaparak yoğun ve ağrılı bir tedavi görüyor. Bu kaza nedeniyle işini kaybediyor. Uzun süre bir işte çalışamıyor. Tekrar işe giriyor ama bu iş de kısa süreli oluyor çünkü bileğindeki acılar nedeniyle işini devam ettiremiyor.

    Bursa da otobüs şoförünün ani freni, kadını iş hayatından etti #3

    "Can taşıyan araç şoförlerinin daha sık denetlenmesi düşüncesindeyiz"

    Yapılan ceza yargılamasında, şoför hakkında taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan adli para cezası ile 3 ay süreyle ehliyetin geri alınmasına karar verildi. Bu kararın önemli olduğunu düşünüyoruz. Zira şoförün kusurundan dolayı ceza yaptırımın olacağı bilincinde olması daha dikkatli ve özenli araç kullanmasını sağlayacaktır. Maddi ve manevi tazminat davamız ise devam ediyor. Can taşıyan, özellikle toplu ulaşım aracını kullananların azami dikkat göstermesi, duyarlı olması, insan hayatını ve güvenliğini riske atmaması, kurallara daha fazla uyması ve toplu taşıma aracı kullanan şoförlerin daha sık denetlenmesi gerektiği düşüncesindeyiz"


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