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Bursa'da otobüsle çarpışan motosikletli 2 genç ağır yaralandı

Bursa'da otobüsle çarpışan motosikletli 2 genç ağır yaralandı

Özel halk otobüsüyle çarpışan motosiklette bulunan 15 ve 18 yaşlarındaki iki genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.