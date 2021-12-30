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- Bursa'da otobüsle çarpışan motosikletli 2 genç ağır yaralandı
Bursa'da otobüsle çarpışan motosikletli 2 genç ağır yaralandı
Özel halk otobüsüyle çarpışan motosiklette bulunan 15 ve 18 yaşlarındaki iki genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 30.12.2021 - 13:34
- Güncelleme : 30.12.2021 - 14:26
Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Sokak’ta Ömer Balcı’nın virajı döndüğü sırada kontrolünü kaybettiği plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Nimet O. yönetimindeki özel halk otobüsüyle çarpıştı.
Kafa kafaya gerçekleşen çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 18 yaşındaki Ömer Balcı ve 15 yaşındaki Mehmet A., ağır yaralandı.
AĞIR YARALI GENÇLER HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, ihbarla sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Ömer Balcı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Nimet O. ise gözaltına alındı.
Bursa'da otobüsle çarpışan motosikletli 2 genç ağır yaralandı VİDEO