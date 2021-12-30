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    Bursa'da otobüsle çarpışan motosikletli 2 genç ağır yaralandı

    Özel halk otobüsüyle çarpışan motosiklette bulunan 15 ve 18 yaşlarındaki iki genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 30.12.2021 - 13:34
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 14:26
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    Bursa'da otobüsle çarpışan motosikletli 2 genç ağır yaralandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Sokak’ta Ömer Balcı’nın virajı döndüğü sırada kontrolünü kaybettiği plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Nimet O. yönetimindeki özel halk otobüsüyle çarpıştı.

    Kafa kafaya gerçekleşen çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 18 yaşındaki Ömer Balcı ve 15 yaşındaki Mehmet A., ağır yaralandı.

    AĞIR YARALI GENÇLER HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar, ihbarla sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Ömer Balcı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Nimet O. ise gözaltına alındı.

    Bursa'da otobüsle çarpışan motosikletli 2 genç ağır yaralandı VİDEO

    Bursa da otobüsle çarpışan motosikletli 2 genç ağır yaralandı #1

    Bursa da otobüsle çarpışan motosikletli 2 genç ağır yaralandı #2

    Bursa da otobüsle çarpışan motosikletli 2 genç ağır yaralandı #3

    Bursa da otobüsle çarpışan motosikletli 2 genç ağır yaralandı #4

    Bursa da otobüsle çarpışan motosikletli 2 genç ağır yaralandı #5

    Bursa da otobüsle çarpışan motosikletli 2 genç ağır yaralandı #6

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