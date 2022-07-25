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- Bursa'da otobüste kadınların ayağını çeken şüpheliye meydan dayağı atıldı
Bursa'da otobüste kadınların ayağını çeken şüpheliye meydan dayağı atıldı
- 25.07.2022 - 15:55
- Güncelleme : 25.07.2022 - 19:13
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Güzelyalı-Emek seyrindeki belediye otobüsünde kadınların ayaklarını fotoğraf çekip, videoya alan şüpheliyi fark eden yolcular, kendi aralarında konuşmaya başladı.
Yolculardan biri, "Kızımı nasıl videoya çekersin?" diyerek şüpheliyi tartaklamaya başladı.
Otobüsten inmemek için direndi
Otobüsteki diğer yolcular tarafından tutulan şüpheli, bu durumu kabul etmeyip, otobüsten inmemek için direndi.
Kadın yolcu tarafından cep telefonuna bakılan şüphelinin, kadınların ayaklarını çektiği görüldü.
Bursa'da otobüste kadınların ayağını çeken şüpheliye meydan dayağı atıldı VİDEO
Otobüstekiler tarafından kovalandı
En sonunda küfrederek otobüsten inen şüpheli ve yakını, otobüstekiler tarafından kovalandı.
Yerden kaldırım taşını alarak atmaya çalışan şüphelinin yakını, diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi.
Meydan dayağı attılar
İHA'nın haberine göre yere düşen kişi, tekmelerden kurtulamadı.