Bursa'da bir belediye otobüsündeki kadınların ayaklarını cep telefonu ile çektiği iddia edilen kişiye, otobüstekiler meydan dayağı attı. Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Güzelyalı-Emek seyrindeki belediye otobüsünde kadınların ayaklarını fotoğraf çekip, videoya alan şüpheliyi fark eden yolcular, kendi aralarında konuşmaya başladı.

Yolculardan biri, "Kızımı nasıl videoya çekersin?" diyerek şüpheliyi tartaklamaya başladı.

Otobüsten inmemek için direndi

Otobüsteki diğer yolcular tarafından tutulan şüpheli, bu durumu kabul etmeyip, otobüsten inmemek için direndi.

Kadın yolcu tarafından cep telefonuna bakılan şüphelinin, kadınların ayaklarını çektiği görüldü.

Bursa'da otobüste kadınların ayağını çeken şüpheliye meydan dayağı atıldı VİDEO







Otobüstekiler tarafından kovalandı

En sonunda küfrederek otobüsten inen şüpheli ve yakını, otobüstekiler tarafından kovalandı.

Yerden kaldırım taşını alarak atmaya çalışan şüphelinin yakını, diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi.

Meydan dayağı attılar

İHA'nın haberine göre yere düşen kişi, tekmelerden kurtulamadı.



