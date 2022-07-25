Petrol
100.99
1.10%
Euro
18.2667
0.36%
Dolar
17.8305
0.33%
Altın
990.01
0.71%
Borsa
2548
0.00%
Bitcoin
382.415
-3.59%
BTXN Coin
10.20
-4.76%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Bursa'da otobüste kadınların ayağını çeken şüpheliye meydan dayağı atıldı

    Bursa'da bir belediye otobüsündeki kadınların ayaklarını cep telefonu ile çektiği iddia edilen kişiye, otobüstekiler meydan dayağı attı. Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı
    • 25.07.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 19:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da otobüste kadınların ayağını çeken şüpheliye meydan dayağı atıldı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Güzelyalı-Emek seyrindeki belediye otobüsünde kadınların ayaklarını fotoğraf çekip, videoya alan şüpheliyi fark eden yolcular, kendi aralarında konuşmaya başladı.

    Yolculardan biri, "Kızımı nasıl videoya çekersin?" diyerek şüpheliyi tartaklamaya başladı.

    Otobüsten inmemek için direndi

    Otobüsteki diğer yolcular tarafından tutulan şüpheli, bu durumu kabul etmeyip, otobüsten inmemek için direndi.

    Kadın yolcu tarafından cep telefonuna bakılan şüphelinin, kadınların ayaklarını çektiği görüldü.

    Bursa'da otobüste kadınların ayağını çeken şüpheliye meydan dayağı atıldı VİDEO


    Otobüstekiler tarafından kovalandı

    En sonunda küfrederek otobüsten inen şüpheli ve yakını, otobüstekiler tarafından kovalandı.

    Yerden kaldırım taşını alarak atmaya çalışan şüphelinin yakını, diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi.

    Meydan dayağı attılar

    İHA'nın haberine göre yere düşen kişi, tekmelerden kurtulamadı.

    Bursa da otobüste kadınların ayağını çeken şüpheliye meydan dayağı atıldı #1

    Bursa da otobüste kadınların ayağını çeken şüpheliye meydan dayağı atıldı #2

    Bursa da otobüste kadınların ayağını çeken şüpheliye meydan dayağı atıldı #3

    Bursa da otobüste kadınların ayağını çeken şüpheliye meydan dayağı atıldı #4

    Bursa da otobüste kadınların ayağını çeken şüpheliye meydan dayağı atıldı #5

    Bursa da otobüste kadınların ayağını çeken şüpheliye meydan dayağı atıldı #6


    İlginizi Çekebilir

    Teknede eğilerek dekolte verdi
    Medya

    Teknede eğilerek dekolte verdi

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Sakarya'da ormanlık alanda yangın çıktı
    Gündem

    Sakarya'da ormanlık alanda yangın çıktı

    Görüş Bildir