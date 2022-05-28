- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaşındaki çocuk ağır yaralı
İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca vuran otomobilin içinde 1 kadın ve 3 çocuk yaralanırken, 4 yaşındaki Asaf'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
- 28.05.2022 - 17:16
Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci kaza yaşandı.
Ortaköy Mahallesi'nde ilerleyen Gülay D. kontrolündeki 16 AEZ 353 plakalı otomobil kontrolden çıktı.
Araçtaki 3 çocuk ve 1 kadın yaralandı
Yol kenarındaki ağaca çarpan otomobil içerisinde buluna şoför ve Melek D, Ömer D. ve Asaf D. (4) isimli çocuklar yaralandı.
AA'nın aktarımına göre, ihbar üzerine olay yerine gönderilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
4 yaşındaki Asaf'ın durumu ağır
İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Asaf D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.