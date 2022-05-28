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    Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaşındaki çocuk ağır yaralı

    İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca vuran otomobilin içinde 1 kadın ve 3 çocuk yaralanırken, 4 yaşındaki Asaf'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
    • 28.05.2022 - 17:16
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    Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaşındaki çocuk ağır yaralı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci kaza yaşandı.

    Ortaköy Mahallesi'nde ilerleyen Gülay D. kontrolündeki 16 AEZ 353 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

    Araçtaki 3 çocuk ve 1 kadın yaralandı

    Yol kenarındaki ağaca çarpan otomobil içerisinde buluna şoför ve Melek D, Ömer D. ve Asaf D. (4)  isimli çocuklar yaralandı.

    AA'nın aktarımına göre, ihbar üzerine olay yerine gönderilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

    Bursa da otomobil ağaca çarptı: 4 yaşındaki çocuk ağır yaralı #1

    4 yaşındaki Asaf'ın durumu ağır

    İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Asaf D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Bursa da otomobil ağaca çarptı: 4 yaşındaki çocuk ağır yaralı #2

    Bursa da otomobil ağaca çarptı: 4 yaşındaki çocuk ağır yaralı #3

    Bursa da otomobil ağaca çarptı: 4 yaşındaki çocuk ağır yaralı #4


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