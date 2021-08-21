Bursa’da otomobil almak isterken 119 bin lira dolandırıldı

İnternetten bulduğu hasarlı otomobili satın almak isteyen Mücahit Şahin, sahte ruhsat düzenleyen dolandırıcıların hedefi oldu. Aracın, aynı gün 3 kişiye daha satıldığı ortaya çıktı.

Bursa'da internet üzerinden bulduğu 126 bin 500 liralık hasarlı otomobili satın almak isteyen Mücahit Şahin, aracı hasarlı olarak alabilmek için vekalet verdi.

Satıcı, sigorta şirketinin aracı teslim edebilmesi için anlaştıkları miktarın 119 bin lirasını şahıs hesabına, kalan miktarı ise kendi hesabına göndermesini istedi.

Yıllarca biriktirdiği parayı havale eden Şahin, hayatının şokunu yaşadı.

SAHTE RUHSATLA DOLANDIRILDI

Bütün işlemleri hemen hallederek otomobili almaya geldiklerini anlatan Şahin, “İnternet üzerinden arabayı gördük ve Bursa teslim olduğunu öğrendik. İrtibat numarasını aradık. Aracın bedeli olan 126 bin 500 lira üzerinden pazarlık yaparak 123 bin 500 liraya düştük. Sonra satıcıyı aradığımızda, ‘Biz hasarlı oto alım-satım işi yapıyoruz' dedi. Fiyatın 119 bin lirasının, sigortalı araç sahibinin hesabına yatacağını söyledi. Noterden oto alım vekâleti vermemizi istedi. 'Ruhsat geldikten sonra size hesap bilgilerini vereceğiz. 119 bin lira şahsın hesabına, 2 bin lira da biz aracı olduğumuz için bize göndereceksiniz' dediler. Biz de ruhsata güvendik ve 119 bin lirayı gönderdik. Meğer sahte ruhsat düzenleyip bizi dolandırmışlar." dedi.

Bursa’da aynı aracı üç kişiye sattılar

"3 KİŞİYİ DAHA MAĞDUR ETMİŞLER"

Kendisi gibi 3 kişinin daha aracı almak için para gönderdiğini söyleyen Şahin, "İşlemler banka üzerinden yapıldığı için bütün detaylar görünüyor. Olay sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Aracın ruhsat sahibi olduğunu belirtmesi üzerine biz parayı gönderdik, ancak kendisi dolandırıcıymış. Araç şu anda Bursa’da bulunan bir otomotiv firması önünde hasarlı olarak duruyor. Sonradan öğrendik ki aracın ruhsat sahibi başka biriymiş.” diye konuştu.