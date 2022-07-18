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- Bursa'da otomobil çarptı, yaralı halde bisikletini tamir etmeye çalıştı
Bursa'da otomobil çarptı, yaralı halde bisikletini tamir etmeye çalıştı
İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Aydan G. isimli bisiklet sürücüsü yaralandı. Genç kız yaralı halde bisikletinin çıkan zincirini takmaya çalıştı.
- 18.07.2022 - 21:35
- Güncelleme : 18.07.2022 - 21:53
Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan 37 yaşındaki sürücü Uğur Saltık yönetimindeki 20 ZS 941 plakalı otomobil, Şehit Er Abdülkerim Erdoğan Sokaktan bisikletiyle çıkan Aydan G.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kızın yardımına çevredekiler koştu.
Zincirini takmaya çalıştı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Aydan G. yaralı halde bisikletinin çıkan zincirini takmaya çalıştı.
DHA'nın haberine göre hafif yaralanan genç kız, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.