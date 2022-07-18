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    Bursa'da otomobil çarptı, yaralı halde bisikletini tamir etmeye çalıştı

    İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Aydan G. isimli bisiklet sürücüsü yaralandı. Genç kız yaralı halde bisikletinin çıkan zincirini takmaya çalıştı.
    • 18.07.2022 - 21:35
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 21:53
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    Bursa'da otomobil çarptı, yaralı halde bisikletini tamir etmeye çalıştı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan 37 yaşındaki sürücü Uğur Saltık  yönetimindeki 20 ZS 941 plakalı otomobil, Şehit Er Abdülkerim Erdoğan Sokaktan bisikletiyle çıkan Aydan G.'ye çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kızın yardımına çevredekiler koştu.

    Zincirini takmaya çalıştı

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Aydan G. yaralı halde bisikletinin çıkan zincirini takmaya çalıştı.

    DHA'nın haberine göre hafif yaralanan genç kız, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da otomobil çarptı, yaralı halde bisikletini tamir etmeye çalıştı #1

    Bursa da otomobil çarptı, yaralı halde bisikletini tamir etmeye çalıştı #2

    Bursa da otomobil çarptı, yaralı halde bisikletini tamir etmeye çalıştı #3

    Bursa da otomobil çarptı, yaralı halde bisikletini tamir etmeye çalıştı #4


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