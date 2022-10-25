Bursa'da otomobil ilaç tankerine çarptı, 3 kişi yaralandı

Zeytin bahçesini ilaçlamak için anayola çıkan vatandaşın traktörüne bağlı ilaç tankerine, bir otomobil çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesi, İznik kara yolu Üreğil Mahallesi kavşağı civarında bir kaza meydana geldi.

Orhangazi’den İznik istikametine doğru gitmekte olan 30 yaşındaki Osman Gören'in sürücülüğünü yaptığı otomobil, zeytin bahçesini ilaçlamak için ilaç tankerine bağlı traktör süren 48 yaşındaki Ramazan Demirci ile çarpıştı.

Traktör ve ilaç tankeri paramparça oldu

Çarpmanın şiddeti ile otomobil 40 metre savruldu.

Otomobilin çarptığı traktör ve arkasına bağlı olan ilaç tankeri ise paramparça oldu.

3 kişi yaralandı

İHA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü Osman Gören, yanında yolcu olarak bulunan 48 yaşındaki Necati Taş ve 20 yaşındaki Mahmut Şahin yaralandı.

Olaya tanıklık eden vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.

3 kazazede, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



