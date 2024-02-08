Haberler



3. Sayfa



Bursa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Bursa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.