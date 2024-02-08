DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Eskikaracakaya Mahallesi'nde Mehmet Erdal yönetimindeki otomobil, ana yola çıkan Mustafa Alpay idaresindeki hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçlar savrularak yağmur suyu kanalına düşerken otomobildeki yolcular Saadet Meşe (62) ve Neşe Erdal (40) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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