Bursa’da otomobil ile kurye çarpıştı: 1 yaralı

Motosikletli kurye yasak olmasına rağmen kural ihlali yaparak sola dönmeye çalışan otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil ve motosiklet perte çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde otomobil sürücüsü Mehmet Ertürk, cadde boyunca sola dönüşün yasak olmasına rağmen kural ihlali yaparak sola dönmeye çalıştı.

KURAL İHLALİ KAZA GETİRDİ

Bu sırada bir restoranda motokurye olarak çalışan Yunus Özen, sipariş götürmek için motosikleti ile Altıparmak Caddesi üzerinden Çekirge istikametine giderken aniden önüne çıkan otomobille kafa kafaya çarpıştı.

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KURYE AĞIR YARALI

Kazada motosiklet sürücüsü Özen çarpmanın etkisiyle önce otomobilin camına kafasını çarptı ardından da yere düştü. Otomobil sürücüsü Mehmet Ertürk ise kazada yaralanmazken Yunus Özen ise ağır yaralandı.

Motosikletli kuryenin meslektaşları kaza haberini alır almaz kısa sürede olay yerine geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yunus Özen’i ilk müdahalesini yaparak ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

ARAÇLAR PERTE ÇIKTI

Kaza sonrası Altıparmak Caddesi trafiğe kapanırken, hasarlı araçlar yoldan kaldırılıp trafik tek şeritten sağlandı.

Polis ekipleri güvenlik kameralarını araştırarak kazayla ilgili inceleme başlattı.





















