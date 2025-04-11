İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde cadde üzerinde seyir halinde olan F.Y. (17) yönetimindeki motosiklet, sokaktan çıkan Muhammed S. (24) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklendi.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı M.U. (17) yaralandı.
Hafif şekilde yaralanan gençler bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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