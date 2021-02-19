Bursa’da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı

Bursa’da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı

Otoyolda ters yönde ilerleyen otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan 2 kişi hayatını kaybederken, otobüsteki 10 yolcu yaralandı. Kaza, otoyol kamerasınca kaydedildi.

Gebze-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Osmangazi ilçesi Karabalçık Mahallesi mevkisinde Hasan Barca, 07 BAV 32 plakalı otomobiliyle otoyolda, ters yöne girerek hız yaptı.

Otomobil, karşı yönden gelen ve Tekirdağ’dan İzmir’e giden S.C. (38) yönetimindeki yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

FECİ KAZA KAMERADA

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde, Barca ve beraberindeki Raifcan Kaplan sıkışarak, hayatlarını kaybetti.

Otobüsteki 10 yolcu da yaralandı.

Kaza anı otoyol kamerasınca kaydedildi.

Bursa'da otoyolda ters yönde hız yapan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı İZLE

YARALI YOLCULAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralı yolcular, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Hasan Barca ve Raifcan Kaplan’ın cansız bedenleri ise, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.