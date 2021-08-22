- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa’da otomobil, motosikleti altına aldı
Bursa’da otomobil, motosikleti altına aldı
İlknur S. idaresindeki otomobil, Mehmet B. yönetimindeki motosikleti altına alarak sürükledi. Kazada yaralanan Mehmet B., hastaneye kaldırıldı. İlknur S., kazayı yara almadan atlattı.
- İHA
- 22.08.2021 - 09:50
Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, İlknur S. idaresindeki otomobil, Orhangazi İznik istikametine doğru giden Mehmet B. yönetimindeki motosiklete çarptı.
Motosiklet bir süre otomobilin altında sürüklendi.
Motosiklet sürücüsü Mehmet B., yere düşerek yaralandı.
KAMERAYA YANSIDI
Kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Mehmet B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Mehmet B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
İFADE VERDİ
Yara almadan kazayı atlatan İlknur S., jandarma ekiplerine ifade verdi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.