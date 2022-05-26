Bursa'da otomobil sürücüsü engelliye çarpıp kaçtı

Engelli aracıyla karşıdan karşıya geçmek isteyen 37 yaşındaki Onur Demiröz, otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Kayıplara karışan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Atatürk Caddesi’nde seyir halinde olan otomobilli sürücü, engelli aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Onur Demiröz'e çarpıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık durumu iyi

Yaralı Demiröz, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demiröz’ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü düşen plakadan yakalandı

DHA'nın haberine göre polis ekipleri de kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kaza yerinde düşen 16 AFC 032 plakadan otomobilin sahibi Osman A.’ya (22) ulaştı. Osman A. ile kaza sırasında otomobili kullandığı belirtilen Mehmet B. (22), polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.