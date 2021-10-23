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    Bursa'da otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

    İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil park halindeki tırın dorsesine çarptı. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
    • İHA
    • 23.10.2021 - 01:32
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    Bursa'da otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Melike T. (26) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tırın dorsesine çarptı.

    Kaza sonucu sürücü yaralandı.

    SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün 0.56 promül alkollü olduğu tespit edildi.

    Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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