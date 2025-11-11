Bursa’da otomobil tırın altına girdi, yaralı sürücü annesini teselli etmeye çalıştı

- Bursa'da otomobilin tırın altına girdiği kazada 3 kişi yaralandı.
- Yaralı sürücü Eray K., hastanede annesini "Sakin ol anne, ölmedik" diyerek teselli etti.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa-Ankara kara yolu Şehitler Mahallesi mevkiinde, saat 14.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Bursa yönünden İnegöl istikametine giden Eray K. (21) yönetimindeki 16 AHU 252 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Hayri Y. (60) idaresindeki 06 PIA 96 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, tırın altına girdi.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Kazada sürücü Eray K. ile yanında bulunan Ozan D. (30) ve Latif D. (68) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
ANNESİNİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücü Eray K., hastaneye gelen ve gözyaşlarına hakim olamayan annesini “Sakin ol anne, ölmedik, ölmedik” diyerek sakinleştirmeye çalıştı.
Bölge Trafik ekipleri, kazanın ardından yolu kontrollü olarak trafiğe açarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.