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    Bursa'da otomobil yayalara çarptı

    Ehliyeti yeni aldığı öne sürülen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip yayaların arasına daldı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 14.02.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 13:49
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    Bursa'da otomobil yayalara çarptı

    Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde Mahmut A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

    Otomobil o sırada sokakta yürüyen 3 kişiye çarptı.

    METRELERCE SÜRÜKLENDİLER

    Çarpmanın etkisiyle havaya savrularak yere düşen Gülsüm A., Ahmet A. ve Mevlide S., sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YENİ ÇIKTI

    Sürücü Mahmut A. ise kaza sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Öte yandan, Mahmut A.'nın ehliyetini yeni aldığı ve aracın kiralık olduğu iddia edildi.

    Bursa da otomobil yayalara çarptı #1

    Bursa da otomobil yayalara çarptı #2

    Bursa da otomobil yayalara çarptı #3

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