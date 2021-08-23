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    Bursa'da otomobilden cadde ortasında rastgele ateş açıldı

    Bursa'da otomobilden rastgele ateş eden M.S. ve yanındaki 3 şüpheli, çay ocağında oturan Servet D. ile Ömer A.'yı yaraladı.
    • DHA
    • 23.08.2021 - 21:24
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    Bursa'da otomobilden cadde ortasında rastgele ateş açıldı

    Saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, caddeden geçen lüks bir otomobildeki M.S., yanındaki 3 kişiyle beraber etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

    KURŞUN 2 KİŞİYE İSABET ETTİ

    Kurşunlar cadde üzerindeki bir çay ocağında oturan Servet D. ile Ömer A.’ya isabet etti. Servet D. karın bölgesinden Ömer A. ise bacağından yaralandı. Yaralılar kanlar içinde kalırken, şüpheli M.S. ve isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi otomobille kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

    KAÇMA ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Öte yandan M.S. ve diğer şüphelilerin rastgele ateş ederken çevredeki vatandaşların kaçıştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

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