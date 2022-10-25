İnegöl ilçesinde motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Motorda yer alan yolcu sinirlendi ve otomobilin camına yumruk atıp kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi, Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde kaza meydana geldi.

Trafikte seyir halinde olan 26 yaşındaki sürücü Ahmad S.'nin hakimiyetindeki motosiklet, önünde giden 35 yaşındaki İslam S.'nin yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Motosiklet yolcusu sinirlendi, yumruk attı

Yaşanan kazanın ardından öfkelenen motosikletteki 21 yaşındaki yolcu Emre İ., otomobilin camına yumruk atmaya başladı.

Aracın camı yumruk darbesiyle beraber kırıldı ve sürücü ile Emre İ.arasında kısa süreli kavga yaşandı.

Bursa'da otomobile sinirlenip camına yumruk attı VİDEO



Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Motosiklet yolcusunun otomobil camına yumruk attIğı anlar ve sürücü arasındaki tartışma, bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA'nın haberine göre, yumruk darbesi sebebiyle elinden yaralanan genç, motosiklet ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



