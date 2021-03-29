Bursa’da otomobili çalacaktı, 10 yaşındaki çocuk engel oldu

Bir şüpheli, kadın sürücünün markete girmek için yol üzerine park ettiği otomobili çalmaya çalıştı. Otomobile binen şüpheli, aracın arka koltuğundaki 10 yaşında çocuğu görünce korkarak, kaçtı.

Burçin Ö.(35), oğlu Denizhan Ö.(10) ile alışveriş yapmak için Bursa’nın Mudanya ilçesi Eğitim Caddesi'ndeki markete geldi.

Marketin karşısında, yol üzerine aracını parkeden anne, oğluna arabada kalmasını söyledi.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU GÖRÜNCE KAÇTI

Bu sırada bir şüpheli, kadının park ettiği aracı gözüne kestirdi. Aracın yanına yaklaşan şüpheli A.G., bir süre caddeyi gözleyerek araca bindi.

Aracın arka koltuğunda 10 yaşındaki çocuğun olduğunu gören şüpheli, aniden çıkarak kaçmaya başladı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Sonrasına anne marketten çıkarak çocuğun yanına geldi ve çocuk durumu annesine söyledi.

Anne daha sonra çevredeki marketin güvenlik kamerasına bakarak durumu ekiplere bildirdi. Şüphelinin araca binmesi ve sonra korkup gitmesi kameraya anbean yansıdı.

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‘KENDİ ARACIM SANDIM’

Güvenlik kameralarını izleyen ekipler şüpheliyi A.G’yi gözaltına alarak adliyeye sevk edildi.

A.G., emniyette verdiği ifadede araca yanlışlıkla bindiğini, kendi aracı olmadığını anlayınca da geri çıktığını söylediği belirtildi.

“OĞLUM ÇOK KORKMUŞTU”

Durumu anlatan anne ise “Alışveriş yaparken park ettiğim esnada oğlum arabanın içindeydi. Arkadaşın biri ‘oğlun ağlıyor’ diye söyledi. Bende koşarak gittim, baktım oğlum ağlıyor. Allahtan anahtar cebimdeydi. Bende kamera kayıtlarını aldım, panikle çevredekilere söyledim. Polise bilgi verildi. Oğlum da çok korkmuştu, Allah’tan kimseye cana da mala zarar gelmedi.” dedi.