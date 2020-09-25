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    Bursa'da otomobilin akaryakıt istasyonuna girdiği kaza

    Önündeki araçlara çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, önce akaryakıt pompasına ardından da marketin duvarına çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 25.09.2020 - 10:33
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    Bursa'da otomobilin akaryakıt istasyonuna girdiği kaza

    İnegöl'den Bursa kent merkezine doğru giden Mehmet Sait Özmen'in kullandığı 01 BTH 41 plakalı otomobil, çalışma yapılan yolda yavaşlayan araçlara çarpmamak için manevra yaptı.

    Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.

    5 YARALI

    Önce akaryakıt istasyonuna, ardından da marketin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Özmen ile yanındaki eşi Eslihan (37), çocukları Nurullah (16), Zeynep (10) ve Edanur Özmen (5) hafif yaralandı.

    İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Bursa'da otomobilin akaryakıt istasyonuna girdiği kaza ViDEO

    Bursa da otomobilin akaryakıt istasyonuna girdiği kaza #1

    Bursa da otomobilin akaryakıt istasyonuna girdiği kaza #2

    Bursa da otomobilin akaryakıt istasyonuna girdiği kaza #3

    Bursa da otomobilin akaryakıt istasyonuna girdiği kaza #4

    Bursa da otomobilin akaryakıt istasyonuna girdiği kaza #5

    Bursa da otomobilin akaryakıt istasyonuna girdiği kaza #6

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