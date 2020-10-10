Bursa'da otomobilin arkadan çarptığı ambulans devrildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, otomobilin arkadan çarparak ambulansı devirdiği kazada 5 kişi yaralandı.

Bursa-İzmir-İstanbul Oto Yolu Balat Kavşağı'nda, M.C.A. yönetimindeki otomobil, yoğun sis nedeniyle önünde seyreden İ.K. idaresindeki ambulansa çarptı.

Kontrolden çıkan ambulans, yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

5 KİŞ YARALANDI

Kazada, sürücü İ.K. ile ambulansta bulunan hasta M.A.T. ve otomobildeki yolcular A.S, N.S. ile D.Ç.A. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.