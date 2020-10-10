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    Bursa'da otomobilin arkadan çarptığı ambulans devrildi

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, otomobilin arkadan çarparak ambulansı devirdiği kazada 5 kişi yaralandı.
    • AA
    • 10.10.2020 - 14:43
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    Bursa'da otomobilin arkadan çarptığı ambulans devrildi

    Bursa-İzmir-İstanbul Oto Yolu Balat Kavşağı'nda, M.C.A. yönetimindeki otomobil, yoğun sis nedeniyle önünde seyreden İ.K. idaresindeki ambulansa çarptı.

    Kontrolden çıkan ambulans, yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

    5 KİŞ YARALANDI

    Kazada, sürücü İ.K. ile ambulansta bulunan hasta M.A.T. ve otomobildeki yolcular A.S, N.S. ile D.Ç.A. yaralandı.

    Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

    Bursa ambulans kaza

    Bursa ambulans kaza

    Bursa ambulans kaza

    Bursa ambulans kaza

    Bursa ambulans kaza

    Bursa ambulans kaza

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