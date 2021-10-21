Bursa'da otomobilin camına yapıştırılan not görenleri şaşırttı

İnegöl ilçesinde, otomobilin kaldırıma park etmesine not ile tepki gösterildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, aracını yasak olmasına rağmen kaldırımın üzerine park etti.

NOTU KİMİN YAZDIĞI BİLİNMİYOR

Kaldırımdan geçen yayalardan biri ise tepki olarak kağıt üzerine 'Değerli öküz, aracını düzgün yere park et' yazarak otomobilin camına astı.

Yazıyı görenler şaşkınlık yaşarken, notu kimin yazdığı merak konusu oldu.