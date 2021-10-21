Euro
10.7601
0.09%
Dolar
9.2195
0.08%
Altın
527.93
0.03%
Borsa
1.433
0.21%
Bitcoin
605.938
1.70%
BTXN Coin
0.00
0.00%
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Bursa'da otomobilin camına yapıştırılan not görenleri şaşırttı

    İnegöl ilçesinde, otomobilin kaldırıma park etmesine not ile tepki gösterildi.
    • DHA
    • 21.10.2021 - 00:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da otomobilin camına yapıştırılan not görenleri şaşırttı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, aracını yasak olmasına rağmen kaldırımın üzerine park etti.

    NOTU KİMİN YAZDIĞI BİLİNMİYOR

    Kaldırımdan geçen yayalardan biri ise tepki olarak kağıt üzerine 'Değerli öküz, aracını düzgün yere park et' yazarak otomobilin camına astı.

    Yazıyı görenler şaşkınlık yaşarken, notu kimin yazdığı merak konusu oldu.

     

    Bursa da otomobilin camına yapıştırılan not görenleri şaşırttı #1

    Bursa da otomobilin camına yapıştırılan not görenleri şaşırttı #2

    Bursa da otomobilin camına yapıştırılan not görenleri şaşırttı #3

    Bursa da otomobilin camına yapıştırılan not görenleri şaşırttı #4

    Bursa da otomobilin camına yapıştırılan not görenleri şaşırttı #5

     

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir