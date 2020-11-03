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- Bursa'da otomobilin lastikleri alev aldı
Bursa'da otomobilin lastikleri alev aldı
Seyir halindeki otomobilin lastikleri bir anda alev topuna döndü. Yangını kısa sürede itfaiyenin kontrol altına almasıyla, sürücü yara almadan kurtuldu.
- İHA
- 03.11.2020 - 08:48
- Güncelleme : 03.11.2020 - 09:02
İzmir-Bursa otoyolunun İzmir istikametinde bir otomobil otoyol üzerinde seyir halindeyken lastikleri bir anda alev aldı.
Araç sürücüsü hemen otomobilini yolun sağına çekerek durdurdu ve içerisinden indi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede gelerek yangını söndürdü.
NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Olayda şans eseri sürücü yara almadan kurtuldu. İtfaiye erleri ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Bursa'da otomobilin lastikleri alev aldı ViDEO